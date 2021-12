Zurzeit sei die Personaldecke etwas dünn, sagt Marc Backhaus. Der Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe bittet deshalb um Verständnis: Einzelne Fahrten mit Bussen und Straßenbahnen könnten zurzeit ausfallen, weil Mitarbeiter krank seien. "Die LVB haben in den letzten vier Wochen einen sprunghaften Anstieg verzeichnet, das heißt, innerhalb von vier Wochen fünf Prozent mehr Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf Arbeit kommen können. Und das betrifft nicht nur Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch die Kollegen im Service, in der Werkstatt, in der Verwaltung."