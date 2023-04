Beim Deutschen Hausärzteverband ist man trotzdem der Meinung: Es ist ein Fehler, die Regelung einfach auslaufen zu lassen. Sie sei auch im vergangenen Infektwinter ein Instrument gewesen, um die Versorgung sicherzustellen, sagt der Vorsitzende Markus Beier und beschreibt, was mit dem Ende der Regelung auf die Kolleginnen und Kollegen zukommt: "Wir werden einen erhöhten Ansturm gerade in Infektwellen und an Montagen erleben und letztlich ein ziemlich unkoordiniertes Nebeneinander von infektiösen und chronisch erkrankten Menschen."