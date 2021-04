Kriminalstatistik 2020 Corona-Krise sorgt für weniger Wohnungseinbrüche

In Zeiten von Distanzunterricht und Homeoffice dürfte es kaum überraschen: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, wurden 2020 rund 12.000 Wohnungseinbrüche weniger bei der Polizei gemeldet als noch im Jahr zuvor. Da die Menschen viel mehr zu Hause waren, habe es für Einbrecher viel weniger Gelegenheiten gegeben, unbemerkt in Wohnungen einzusteigen.

Auch die Zahl der Straftaten insgesamt ging zurück – das vierte Jahr in Folge. Im Vergleich zu 2019 seien 2,3 Prozent weniger Fälle registiert worden, heißt es in der Kriminalstatistik, die am Donnerstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellt wurde.