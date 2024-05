2012 rollte Andre Kubiczek in seinem Buch "Der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn" bereits sehr plastisch die ungewöhnliche Geschichte seiner Familie auf. Damals deklarierte der Verlag das Buch als Roman, doch diese Bezeichnung traf nur eingeschränkt zu, denn eigentlich handelte es sich um einen Tatsachenbericht. Diese Definition trifft ebenso auf das jüngste Werk des Autors zu.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht dessen aus Laos stammende Mutter, die es durch Heirat mit einem renommierten Staatsrechtler nach Ostdeutschland verschlug. Dort blieb sie eine Exotin, die beispielsweise durch Essgewohnheiten auffiel: "Hühnerknochen aufbeißen, daran saugen und den Knorpel zerkauen, sodass man richtig Gänsehaut kriegt beim Zuhören".

Kritik am autoritären SED-Regime

Mit großer Imaginationskraft beschwört Kubiczek in seinem Opus die letzten beiden Jahrzehnte der DDR herauf, während denen er aufwuchs. Eindringlich schildert er den wachsenden Druck durch politische Repressionen, der sich insbesondere im Schulalltag widerspiegelte, wo es schon zum Skandal führte, wenn man eine Levis-Jeans trug oder sich das Emblem der Friedensbewegung "Schwerter zu Pflugscharen" auf den Parka heftete.

Die Radikalität, mit der das schwächelnde SED-Regime seine Bürger drangsalierte, störte selbst Kubiczeks Erzeuger, der eng in das autoritäre ideologische System eingebunden war: "'Wie mich das ankotzt', hat er Papa mal aus Versehen sagen hören, als gerade die Aktuelle Kamera lief und er aus der Küche zurückgekommen ist, wo er sich was zu trinken holen war für den Film um acht. Das war ein richtiger Schock. Papa hat nicht etwa gesagt, 'Mann, ist das wieder langweilig', sondern 'Das kotzt mich an!', was ja ein Riesenunterschied ist."

DDR-Geschichte ehrlich erzählt

Hinter dem scheinbar naiven Ton, den Kubiczek anschlägt, verbirgt sich der Wunsch nach unbedingter Ehrlichkeit. Der Künstler möchte nichts verschleiern. Durch eine an Thomas Brussig und Falko Hennig angelehnte Ironie will er die Lügengespinste aufdecken, mit denen sich Funktionärssöhne die Realität schönredeten.

Wenn er es sich aussuchen könnte, würde er lieber Koch werden oder Fotograf oder Zierfischzüchter, statt später Journalistik studieren zu müssen in Leipzig oder Ökonomie in Berlin-Karlshorst, wie seine Eltern es gern hätten. Auszug aus "Nostalgia" von André Kubiczek

Dabei blendet er die Alternativlosigkeit, unter der er litt, nie aus: "Wenn er es sich aussuchen könnte, würde er lieber in Großbritannien arbeiten als Korrespondent oder Attaché. Wenn er es sich aussuchen könnte, würde er lieber Koch werden oder Fotograf oder Zierfischzüchter, statt später Journalistik studieren zu müssen in Leipzig oder Ökonomie in Berlin-Karlshorst, wie seine Eltern es gern hätten."

Wechsel von Zeiten und Perspektiven

Kühn wagt Kubiczek Sprünge zwischen den Zeitebenen. Aber damit nicht genug. In geradezu avantgardistischer Manier wechselt er auch die Perspektiven. Mal erzählt er aus seiner privaten Sicht, dann wieder wählt er den Betrachtungswinkel der Mutter, die der schwierigen Pubertät ihres Sprösslings ratlos begegnet.

