Cyberkriminaität KI überrumpelt Mensch

16. Februar 2025, 15:44 Uhr

Was war im vergangenen Jahr die größte IT-Bedrohung? Schwachstellen beim Menschen, meint Paula Januszkiewicz am Rande der IT-Defense-Konferenz in Leipzig. Denn die wurden von dank KI gut geschriebenen Phishingmails überrascht. Die IT-Sicherheitsexpertin fordert einen Fokus auf Bedrohungserkennung und erklärt, was Einzelne gegen IT-Angriffe auch im privaten Bereich tun können.