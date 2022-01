In Sachsen-Anhalt vermeldeten die öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) allein circa 10.500 Schadensfälle mit einem Gesamtvolumen von 13,6 Millionen. In Apolda kam es damals zum Einsturz eines Lagerturms des Pizzaherstellers “Ospelt”. In dem 32 Meter hohen Kühllager befanden sich damals 3,5 Millionen Tiefkühlpizzen. Diese mussten am Ende per Bulldozer entsorgt werden. Die Versicherung übernahm den Schaden. Dieser belief sich auf zehn Millionen Euro.

"Kyrill" sorgte so in ganz Deutschland für über 32 Millionen Festmeter an beschädigtem Holz. Vor allem im Harz und in Thüringen war die Tragweite des Sturms spürbar. Allein im Harz wurden 80.000 Festmeter Holz zerstört. In Sachsen filelen 1,8 Millionen an und in Thüringens Wäldern sogar 3,5 Millionen: eine Katastrophe für die Holzindustrie. Die Verluste mussten die Unternehmer in Regel selbst stemmen. Außerdem fielen für die Räumung der Stämme nicht nur weitere Kosten an: Beim Bergen verloren sieben Waldarbeiter ihr Leben.