E-Auto Laden auf Supermarkt-Parkplätzen könnte kostenpflichtig werden

Aber ist der Wegfall von Gratis-Ladesäulen ein generell negatives Signal für den E-Auto-Markt? Markus Emmert, Vorstand des Bundesverbands eMobilität, empfindet das nicht so: "Das wichtigste für einen E-Autofahrer ist, dass er zuverlässig laden kann. Das heißt, dass er weiß, wo Ladeinfrastruktur ist. Und jeder ist auch bereit, Geld dafür zu bezahlen. Jetzt nicht jede Summe, das muss fair sein. Aber keiner will da was geschenkt bekommen. Natürlich gibt es so ein paar "Schnorrer", die da unterwegs sind, aber das kann es auch tatsächlich dauerhaft nicht sein. Sprit hat auch keiner geschenkt bekommen – Wieso soll es sich beim Strom anders verhalten?"