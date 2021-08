Der Landkreis Ahrweiler ist offensichtlich vor der Flutkatastrophe in der Nacht auf den 15. Juli präzise gewarnt worden, ohne dass er rechtzeitig reagierte.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet unter Berufung auf das rheinland-pfälzischen Landesumweltamt, bei der Kreisverwaltung seien mehrere automatisierte Mails der Landesbehörde eingegangen. Bereits am Nachmittag des 14. Juli habe das Landesumweltamt Prognosen veröffentlicht, die einen Pegelstand der Ahr von 3,70 Meter vorhersagten. Am Abend habe es dann weitere Mails und auch Online-Informationen der Landesbehörde gegeben, in denen gegen 21:30 Uhr ein erwarteter Pegelstand von fast sieben Metern genannt worden. Dennoch habe der Landkreis erst gegen 23 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen.