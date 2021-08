Nach Flutkatastrophe Landrat von Ahrweiler legt sein Amt nieder

Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat der Landrat von Ahrweiler, Pföhler, sein Amt niedergelegt. Wie der CDU-Kreisverband Ahrweiler mitteilte, kann Pföhler sein Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben. In der Mitteilung des Kreisverbands hieß es aber auch, der Kreis Ahrweiler benötige derzeit einen "unbelasteten Neuanfang" in seiner Führung. Das setze Vertrauen der Bevölkerung in die politisch Verantwortlichen voraus. Der Schritt Pföhlers, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, sei "daher notwendig und unausweichlich". Das Vertrauen der Menschen im Kreis sei nicht mehr gegeben. Nach der Flutkatastrophe hatte es heftige Kritik an Pföhlers Vorgehen gegeben.