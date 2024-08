Boreout – Lisa Tubinski hat es erlebt. Die studierte Betriebswirtin heißt eigentlich anders. Sie will vermeiden, dass das, was sie hier erzählt, auf sie zurückfällt. Als sie aus ihrer Elternzeit zurückkommt, teilt der Chef ihr eine neue Aufgabe zu. "Und dann habe ich einen Stapel Akten gekriegt. Und dann hieß es: So, das ist deine Aufgabe. Gib die Daten ein. Das habe ich auch gemacht."