Mit Lauterbach wird jemand Minister, der eine besondere Kompetenz in Gesundheitsfragen mitbringt: Mediziner, Harvard-Abschluss, Wissenschaftler, Politiker. Und seit eineinhalb Jahren Pandemieerklärer und Mahner. Seine vielen öffentlichen Auftritte, die Talkshows, seine Presse- und Netzpräsenz haben ihn quasi zu einem Volkstribun gemacht. Zu einem, dem die Menschen in Deutschland in Sachen Corona vertrauen, unbestritten ein Experte. Einer, der auch in der Wirtschaft eine Karriere hätte machen können.