Die Mieten in den Städten steigen. In einigen mitteldeutschen Städten sind sie in den vergangen 12 Monaten sogar stärker gestiegen als in Großstädten. Spitzenreiter ist Wernigerode mit 6,3 Prozent höheren Mieten als noch 2020. Auch in Leipzig muss man bei Neuvermietung 3,2 Prozent mehr zahlen als noch im vergangenen Jahr. Für Martin Glass ist das kein Problem: Der Leipziger wohnt seit zwei Jahren in einem alten Polizeibus.