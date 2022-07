Zusätzliche Sterbefälle Lebenserwartung sinkt durch Corona-Pandemie

Hauptinhalt

Die Lebenserwartung in Deutschland ist in der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Bis zu 100.000 zusätzliche Sterbefälle erfasste das Statistische Bundesamt in den Jahren 2020 und 2021. Besonders deutlich zeigte sich die geringere Lebenserwartung im Osten. Schon vor Corona hatte es einen deutlichen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland gegeben.