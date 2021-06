Bei Discountern gehört diese freiwillige Information zum Geschäftsmodell. Aldi-Nord teilt auf einen MDR AKTUELL-Anfrage schriftlich mit: "Unsere Kundinnen und Kunden erkennen regionale Artikel an unserer Eigenmarke EINFACH REGIONAL. Die Kriterien entsprechen unseren strengen Anforderungen an Regionalität: Die gesamte Lieferkette – vom Anbau bis zur Verpackung – muss in der gekennzeichneten Region stattfinden. Hiermit stellen wir ein Höchstmaß an Transparenz sicher. Produkte aus Deutschland tragen bei ALDI Nord die 'Qualität aus Deutschland'-Kennzeichnung."