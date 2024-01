Weniger versiegelte Flächen, mehr Grün und gleichzeitig eine Reduzierung der CO2-Emmissionen: Das kann gelingen, wenn auch in Städten Flächen bepflanzt werden. Auch die Versorgung mit frischen, regionalen Lebensmitteln ist möglich. Wir stellen drei Beispiele vor.

Im Fraunhofer-Institut in Aachen wird seit Langem zu Landwirtschaft in oder an Gebäuden geforscht. Das Hauptaugenmerk ist dabei der vertikale Anbau von Pflanzen. Der Vorteil davon: Auf möglichst kleiner Fläche ist eine maximale Ausbeute an Ernte möglich und dass unter kontrollierten Bedingungen. Der Nachteil ist aber: Die Technologie für dieses sogenannte "Indoor Farming", also das Anbauen von Gemüse in Innenräumen, ist bisher noch recht teuer, denn die Pflanzen gedeihen nur mit künstlicher Beleuchtung.

An diesem Punkt setzt ein neues Konzept des Frauenhofer-Instituts an. "Da war die Idee geboren: Warum nicht in so einem architektonischen Ansatz das natürliche Licht, was normalerweise auf Fassaden fällt, nutzen, um dadurch das Stadtklima zu verbessern und eine Produktion in der Stadt selbst mit frischem Gemüse, Kräutern oder Salaten zu initiieren?", sagt Simon Vogel, Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie.

Die Entwicklung nennt sich "Orbiloop" und ist eine Art bepflanztes Laufband, welches durch Rotation für eine gleichmäßige Beleuchtung der Pflanzen sorgt. Zudem wird durch die Bewegung verhindert, dass die Pflanzen gekrümmt in eine Richtung wachsen. "Dadurch, dass sie sich ständig dreht, wächst sie, als wäre sie horizontal gewachsen. Sie ist insgesamt stabiler und das Schöne ist natürlich bei so einem System: Man muss immer nur ebenerdig arbeiten, völlig egal, wie hoch so eine Anlage ist, wir müssen nur von unten bestücken und abernten", beschreibt er.