Lehrermangel Wie Bayern den Wettbewerb um Lehrer mit einer Prämie beeinflusst

Mit einer Prämie in Höhe von einmalig 3.000 Euro brutto will Bayern zukünftige Lehrer und Lehrerinnen in ländlichere Regionen locken. Für den Vorsitzenden des sächsischen Lehrerverbandes, Michael Jung, ist das Vorgehen des Freistaats ein offensives Abwerben aus anderen Bundesländern. Für Bayern ist es eine Regionalprämie für Gebiete mit hohem Lehrkräftebedarf. Zu dem Vorwurf heißt es daher vom Bayerischen Kultusministerium: "Da sich die Prämie sowohl an inner- als auch an außerbayerische Bewerberinnen und Bewerber richtet, kann von einer gezielten Abwerbung von Lehrkräften aus anderen Bundesländern nicht die Rede sein."