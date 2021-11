Hörer machen Programm Leichter als Luft: Hat der Zeppelin noch eine Zukunft?

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Zu viele Lastwagen auf den Autobahnen, das Schienennetz nicht gut genug ausgebaut – wenn es um den Güterverkehr in Deutschland geht, liegt einiges im Argen. Doch was wären Alternativen, die im besten Fall auch noch das Klima schonen? MDR AKTUELL-Hörer Ralf Zumpe aus Königstein hat sich an die "Leichter-als-Luft"-Technologie erinnert: Luftschiffe oder Zeppeline. Er fragt, was daraus geworden sei und ob es noch derartige Projekte in Deutschland und der Welt gebe.