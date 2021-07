Wie und wie gut schützten die Vereine ihre Profifußballer? Die Frage geht als Erstes an MDR-Sportreporter Thomas Kunze, der das derzeit live bei der EM beobachten kann: "In Deutschland beziehungsweise in den großen europäischen Ligen wird auf jeden Fall gut bis vorbildlich gearbeitet. Wir haben das ja bei der Notversorgung von Christian Eriksen gesehen. Bei großen Turnieren oder Partien der oberen Ligen sind immer Notärzte mit Defibrillatoren vor Ort im Stadion, die Meldeketten funktionieren einwandfrei bis hin zum Rettungshubschrauber."