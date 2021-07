Hörer machen Programm Kann man Leitungswasser bedenkenlos trinken?

In den vergangenen Jahren ist die Belastung der Gewässer mit Chemikalien stark reduziert worden. Thomas Rapp vom Umweltbundesamt weist zudem darauf hin, "dass die hauptsächliche Gefährdung des Trinkwassers in der Trinkwasserinstallation in den Gebäuden" bestehe, weil Wasser dort lange stehe und damit Stoffe aus den Materialien aufnehmen sowie mikrobiologisch verunreinigt werden könne.