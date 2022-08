Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat bei der Aufklärung des Fischsterbens in der Oder anfängliche Probleme bei der Zusammenarbeit mit Polen eingeräumt und strebt nun eine bessere Koordinierung an. "Die Frage der deutsch-polnischen Zusammenarbeit hat an dieser Stelle ganz offensichtlich nicht funktioniert (...), sonst hätten wir früher Informationen erhalten, zumindest das Land Brandenburg oder auch die Anrainerkommunen", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in Frankfurt (Oder). Zuvor hatte bereits ein Sprecher des Umweltministeriums erklärt: "Tatsächlich wissen wir, dass diese Meldekette, die für solche Fälle vorgesehen ist, nicht funktioniert hat." Brandenburg hatte ebenfalls offen kritisiert, es sei von polnischen Behörden nicht informiert worden.