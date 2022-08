Unterdessen hat die polnische Wasserbehörde Berichte dementiert, wonach zwischen Ende Juli und Anfang August Wasser aus polnischen Staubecken in die Oder eingeleitet worden sein soll. Dies seien falsche Informationen, die in polnischen und deutschen Medien verbreitet würden, hieß es in einer Mitteilung nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP. Demnach sei der kurzzeitige Anstieg des Wasserspiegels auf die Wetterbedingungen zurückzuführen. "In Tschechien kam es Ende Juli zu heftigen Regenfällen, die sich auf den Durchfluss und den Wasserstand der Oder auswirkten."

Helfer bergen tote Fische aus dem Wasser. Bildrechte: dpa Das Fischsterben in der Oder könnte sich auch auf die Ostsee auswirken. Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern teilte in einem Schreiben mit, es sei damit zu rechnen, dass die Belastungen die Odermündung nahe Stettin (Polen) abhängig von Wind- und Strömungsverhältnissen bereits am Freitagabend erreicht hätten, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung. Im Verlauf des Samstags könnte dann auch der vorpommersche Teil des Stettiner Haffs betroffen sein. Am Sonntag erklärte das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern, dass bisher keine Fischkadaver im deutschen Teil des Stettiner Haffs entdeckt worden seien.

Erhöhte Quecksilberwerte und Schwermetalle als Ursache ausgeschlossen