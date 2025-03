MDR AKTUELL: Wie erleben Sie die Entwicklungen in der Politik und das Verhältnis zur Wissenschaft?

Bettina Rockenbach: Ich glaube, es ist wichtig, weiterhin die Einsicht und die Bereitschaft der Politik zu haben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zu allen großen Herausforderungen, über die wir so in der Zukunft reden, sehr wichtig sind. Und das wäre mir auch wichtig für eine neue Bundesregierung, das zu betonen. Und das zweite ist: Die Wissenschaft und die Innovation sind ein wichtiger Motor für unsere Wirtschaft. Die neuen Ideen, die aus der Wissenschaft kommen, die dann in neue, vielleicht zunächst kleine und später größere Unternehmen kommen, die unsere Innovationen der Gegenwart und der Zukunft werden, auf die wir unsere Wettbewerbsfähigkeit setzen. Auch das ist extrem wichtig. Deshalb sollte auch in einer neuen Bundesregierung ein Ministerium für Wissenschaft und Innovation eine sehr wichtige Rolle spielen, weil das ein wichtiger Motor für unsere wirtschaftliche Zukunft ist.

Haben Sie das Gefühl, das da zuletzt eher Boden verloren wurde?

Man hat so das Gefühl, und wenn wir jetzt ein paar Wochen zurückdenken an die Fernsehdebatten, die wir doch sehr intensiv genossen haben, das war nicht eins der Hauptthemen. Ich glaube, das ist eine Einsicht, die wir noch mal in Erinnerung rufen müssen. Dass das ein starkes Gewicht haben muss. Wissenschaft, auch eine freie Wissenschaft, die sich selber ihre Themen suchen kann. Man kann die Themen nicht von oben verordnen, auf denen sie dann innovativ tätig ist und die Wissenschaft an sich weiterbringen.

Die Leopoldina soll die Politik beraten. Wie viel Positionierung und Haltung können sie sich leisten an einer solchen Institution? Würden Sie mit der Union, der SPD, den Grünen, der FDP genauso reden wie mit der AfD?

Das Wichtige an der Leopoldina ist neben der Exzellenz ihrer Mitglieder auch ihre Unabhängigkeit. Das war in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft eine wichtige Voraussetzung und gleichzeitig ein Erfolgsfaktor sein. Das heißt, die Leopoldina bearbeitet keine Aufträge von Politik oder Ähnlichen. Die Themen werden aus der Mitgliedschaft vorgeschlagen und weitergetragen. Das ist das, was sie ausmacht. Dass sie diese Themen identifiziert und unabhängig analysiert und vorbringt.

Sie nehmen aber dennoch Wünsche aus der Politik auf?

Alle Mitglieder der Leopoldina sind natürlich Menschen, die auch in irgendeiner Gesellschaft leben und wissen, was um sie herum passiert. Und natürlich deshalb auch die Themen, die auch die Politik interessiert kennen und die auch zum Teil aufnehmen. Und auch fragen: 'Was sind denn unsere Themen von morgen oder von in zehn Jahren? Worauf muss unsere Gesellschaft vorbereitet sein?' Vielleicht auf etwas, was eine Krise ist, aber genauso auch als Chance ergriffen werden kann.

Wenn die AfD an die Leopoldina herantreten und sagen würde: "Prüft doch mal, ob das mit dem Gendern okay ist". Würden Sie das erstmal anschauen und dann ablehnen? Wie wäre ihre Haltung dazu?