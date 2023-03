Positionspapier Leopoldina sieht dringenden Handlungsbedarf beim Klimaschutz

"Der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen können, ist bald verstrichen." So steht es in einem am Montag veröffentlichten Diskussionspapier der Leopoldina. Führende deutsche Wissenschaftler fordern darin mehr Tempo beim Klimaschutz. Sie befürworten europaweite klimapolitische Kooperationen, schätzen aber auch, dass wegen des steigenden Stombedarfs nicht so schnell auf Gaskraftwerke verzichtet werden kann.