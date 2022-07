In einigen Monaten häuften sich Lkw-Unfälle an Stauenden, in anderen passiere dann wieder so gut wie nichts, sagt Bulheller. Die Zahl der bei Lkw-Unfällen getöteten Personen sei zuletzt jedenfalls so niedrig gewesen wie noch nie. In den vergangenen 30 Jahren habe sich die Zahl der Opfer um knapp zwei Drittel reduziert – von über 1.800 auf rund 600.