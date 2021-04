Auch in Berlin brauchen vollständig Geimpfte keinen Schnelltest mehr. Zusätzlich gilt das auch für Menschen, die in den vergangenen sechs Monaten bereits eine Infektion durchgemacht haben und deren Erkrankung bereits 28 Tage zurückliegt.

Auch in Brandenburg sind vollständig Geimpfte von der Schnelltest-Pflicht befreit. Außerdem sind sie nach neuer Quarantäne-Verordnung bei Einreisen aus Hochinzidenzgebieten von der Quarantänepflicht befreit, wenn sie weiterhin einen negativen Test vorlegen.

In Bremen wird sich der Senat in der kommenden Woche damit befassen, eine tatsächliche Gleichstellung vollständig geimpfter Personen mit negativ getesteten Personen zu gewährleisten.

Auch Hessen stellt vollständig gegen Corona Geimpfte rechtlich mit negativ getesteten Menschen gleich. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Dienstag im Landtag. Die Verordnung soll nun für alle Bereiche gelten, in denen bislang Tests erforderlich waren. Die Regel greift demnach 14 Tage nach der vollständigen Impfung. Das gelte etwa für den Friseurbesuch, beim Einkaufen und bei Quarantäneregeln.

In Mecklenburg-Vorpommern fällt die Testpflicht für komplett gegen Corona geimpfte Menschen von Samstag an weg. Die Corona-Landesverordnung sei entsprechend geändert worden, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts sagte.

In Niedersachsen sind vollständig Geimpfte bereits in der aktuellen Corona-Verordnung von Schnelltestpflichten und Quarantäneauflagen befreit. Gesundheitsministerin Daniela Behrens betonte aber: Solange nicht allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden könne, müsse auf eine unterschiedliche Behandlung von geimpften und nicht geimpften Menschen so weit wie möglich verzichtet werden. "Ob wir Durchgeimpfte von weiteren Einschränkungen ausnehmen müssen, müssen die weitere gesellschaftliche Debatte und die Fortschritte in der Forschung zeigen."

Auch in Rheinland-Pfalz sind vollständig Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, je mehr Menschen geimpft seien, desto drängender stelle sich die Frage, "welche Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten werden müssen, weil von Genesenen und Geimpften deutlich weniger Gefahr ausgeht, das Virus auf andere zu übertragen". Ein bundeseinheitlicher Umgang mit Geimpften, Getesteten und Genesenen sei wichtig. Sie halte es für sinnvoll, "dass überall dort, wo ein negativer Antigentest eine Ausnahme beziehungsweise eine Erleichterung ermöglicht, diese automatisch auch für Geimpfte und Genesene gilt".

Sachsen will mögliche Lockerungen für vollständig Geimpfte in der nächsten Verordnung verankern, die am 4. Mai vom Kabinett beschlossen werden und ab 10. Mai gelten soll. Auch hier ist vorgesehen, Geimpfte und Genesene als negativ getestet einzustufen.