Die Barrierefreiheit von digitalen Anwendungen wie zum Beispiel Smartphone-Apps war bisher nicht bindend. Doch das soll sich bald ändern. Seit 2019 gibt es eine EU-Barrierefreiheitsrichtlinie. Die soll bald in Deutschland in nationales Recht umgewandelt werden. Dafür hat das Bundeskabinett bereits das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz beschlossen. Nun muss noch der Bundestag zustimmen.

Ottmar Miles-Paul vom "Bündnis für ein gutes Barrierefreiheitsrecht" hofft, dass mit dem neuen Gesetz auch möglichst alle Apps künftig barrierefrei angeboten werden. "Wer digitale Angebote macht, ob das jetzt beim Shopping ist, ob das Bankautomaten sind oder sonst was, muss sich zukünftig darum kümmern, dass das auch für alle nutzbar ist. Wir hoffen, dass es mit einem deutschen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz hier diese Regeln verschärft werden, dass es eben nicht zum Ausschluss kommt von der Teilhabe an bestimmten Angeboten."

Seiner Meinung nach hätte auch die Luca-App schon jetzt barrierefrei sein sollen bzw. müssen, auch ohne Gesetz. Denn in der jetzigen Form schließt die App insbesondere Menschen mit Sehbehinderung bei einem selbstbestimmten Restaurantbesuch aus. Eine barrierefreie App würde dem Nutzer mit einer Sprachausgabe mitteilen, was er tun soll. "Ich ärgere mich nur darüber, dass die App nicht zugänglich ist, weil sie von öffentlichen Stellen in Auftrag gegeben wird. Und die haben sich eigentlich darum zu kümmern, dass gerade bei so einer Frage in der Corona-Pandemie die Informationen und die Möglichkeiten entsprechend barrierefrei gemacht werden müssen. Also hier müsste man eigentlich sofort handeln und nicht auf ein Gesetz, das irgendwann 2025 wirksam wird, setzen."