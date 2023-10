Die ersten Sonderflüge der Lufthansa zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel sind am Donnerstagnachmittag in Frankfurt und München gelandet. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes waren 372 Menschen an Bord.

Die Fluggesellschaft begann am Donnerstag damit, Deutsche aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland zu bringen. Zwei Flüge aus Tel Aviv landeten am Nachmittag auf direktem Weg in Frankfurt am Main sowie München. Weitere zwei Flüge folgen im Laufe des Nachmittags und weitere morgen. Insgesamt sollen mit den ersten Sonderflügen mehr als 660 deutsche Staatsbürger und deren Familienangehörige ausgeflogen werden.