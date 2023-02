Technische Probleme IT-Panne bei der Lufthansa führt zu Flugausfällen

Hauptinhalt

Ein Ausfall im Computersystem der Lufthansa beeinträchtigt an mehreren deutschen Flughäfen den Flugbetrieb. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt, die Flugsicherung leitet Flüge von Frankfurt auf andere Flughäfen um. Auch in Dresden und Leipzig fielen Flüge aus. Die Reparaturen am System halten noch mindestens bis zum Nachmittag an.