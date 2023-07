Am einfachsten sei es, Regenwasser von Dächern in die Bunker einzuleiten. Das könne man sogar zu Trinkwasser aufbereiten. Allerdings mit viel Aufwand. Ralf Steeg empfiehlt daher, Wasser von den Dächern zu speichern, um später damit zum Beispiel Parks, Gärten und Bäume zu gießen.

Auch Sascha Maier vom Bund für Umwelt und Naturschutz findet die Idee des MDR-Nutzers gut. Man sollte ergebnisoffen an sie herangehen, sagt Maier. Zumal das Speichern von Wasser für die Städte in Zukunft ein immer größeres Thema werde: "Wichtig ist, dass in den Städten die versiegelten Flächen aufgebrochen werden und so mehr Speicherkapazität geschaffen wird, sodass wir das Regenwasser zurückhalten, dass es nicht einfach bei Starkregen in die Kanalisation geht", erklärt Maier.