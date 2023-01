Protestaktion Ärzteverbände wollen vorläufigen Stopp von Mandel-OPs bei Kindern

Die Verbände rechnen mit einer hohen Beteiligung der Ärzteschaft an der Protestaktion, die demnach auch vom Deutschen Berufsverband der Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie unterstützt wird. Der Aufruf gilt den Verbänden zufolge so lange, bis eine gesicherte Zusage für eine deutliche Anhebung der Bezahlung komme.

In Deutschland gab es im Jahr 2021 der Bundesärztekammer zufolge rund 6.500 berufstätige HNO-Fachärztinnen und -Fachärzte. Circa 4.500 von ihnen sind in einer Arztpraxis tätig und rund 1.600 in einem Krankenhaus. Über eine Genehmigung zum ambulanten Operieren verfügen schätzungsweise 3.000 HNO-Ärztinnen und -Ärzte.