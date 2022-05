Patrick Aichroth und Luca Cuccovillo: Die entsprechenden Deepfakes-Technologien machen fortlaufend Fortschritte. Es lassen sich immer überzeugendere Inhalte synthetisieren, die mit menschlicher Wahrnehmung früher oder später nicht mehr von natürlichen Inhalten zu unterscheiden sind. Außerdem sollte nicht unterschätzt werden, dass Deepfakes mit einfachen Bearbeitungen/Manipulationen (Schnitt etc.) kombiniert werden können, die bei guter Ausführung ebenfalls schwer (oder gar nicht) wahrnehmbar sind. Und viele der dafür verwendbaren Technologien werden frei zugänglich sein. Wenn also keine Vorkehrungen getroffen werden, dann dürften die erwähnten Gefahren im Zusammenhang mit Deepfakes immer mehr zur Realität werden – mit gravierenden Folgen. Aber es gibt wirksame Gegenmaßnahmen. Dazu gehört die Entwicklung von Erkennern, für die inzwischen (endlich) auch Förderprogramme eingerichtet wurden, die hoffentlich in absehbarer Zeit zu einer umfangreichen Palette wirksamer Erkenner führen werden. Das wird nicht einfach sein, es gibt dabei viele technologische Herausforderungen, aber es gibt inzwischen einige Akteure, die sich intensiv damit beschäftigen.



Mindestens ebenso wichtig wie die Entwicklung von Erkennertechnologien. Hier wird aber die Frage sein, wie Journalisten/Medienhäuser und die Gesellschaft insgesamt mit den Herausforderungen umgehen. Denn erstens müssen auch die Ergebnisse der besten Erkennertechnologien am Ende von Menschen interpretiert und in den entsprechenden Kontext eingeordnet werden und zweitens muss ein hohes Maß an Vertrauen in die entsprechenden Prüfprozesse vorhanden sein. Dieses Vertrauen kann nicht durch den Verweis auf Autoritäten/Experten erreicht werden, sondern muss in Form eines Prüfprozesses "verdient" werden, der mit fundierten Argumenten auch selbst jederzeit kritisch hinterfragt werden darf. Dieser Prozess muss auf nachvollziehbaren und reproduzierbaren inhaltlichen Analysen sowie auf der Falsifizierung von möglichst umfangreichen Informationen über die betreffenden Aufnahmen (wie zum Beispiel Angaben zu Aufnahmeort, -zeit, gerät etc.) aufbauen. Denn die Echtheit kann nie direkt, sondern nur über (viele) erfolglose Falsifizierungsversuche indirekt bestätigt werden.



Die Fähigkeit zum kritischen Denken und Prüfen von Informationen bei gleichzeitiger Kenntnis der grundsätzlichen Gefahren und technischen Möglichkeiten wird nicht nur bei Medienschaffenden und Medienhäusern erforderlich sein, und sie lässt sich nicht an Plattformen oder andere Akteure "wegdelegieren". Diese Fähigkeit wird für uns alle immer wichtiger werden, und wenn es uns gelingt sie uns anzueignen, dann werden wir mit den Problemen durchaus umgehen können.