Marx sollte das Verdienstkreuz mit Stern und damit die vierthöchste der acht Stufen des Verdienstordens erhalten. Das Bundespräsidialamt wollte Marx damit für sein Wirken als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz von 2014 bis 2020 ehren. Dabei, so die Begründung, habe er sich besonders für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft engagiert, etwa durch seinen Einsatz für die Aufnahme von Geflüchteten sowie gegen Populismus und Hetze.

Kritik an der geplanten Ehrung kam von Missbrauchsbetroffenen. Hintergrund ist die aus Sicht der Betroffenen mangelhafte Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Der Betroffenenbeirat im Erzbistum Köln erklärte, der Vorwurf der Vertuschung sei bei Marx "noch längst nicht ausgeräumt".



Der Trierer Verein Missbit erklärte, Marx habe in seiner Zeit als Trierer Bischof 2002 bis 2008 dazu beigetragen, Täter zu schützen, Gespräche mit Betroffenen zu verweigern, Menschen einzuschüchtern und Missbrauch zu verharmlosen.