Das gebe es in diesem Fall aber nicht, sagt der Dresdner Arbeitsrechtler Silvio Lindemann. Und wie macht man seinem Arbeitgeber klar, dass man eine Maske tragen will? Für Lindemann ist auch diese Sache klar – jedenfalls vordergründig: "Ich muss eigentlich nicht so weit in die Tiefe gehen. Ich muss mich da auch nicht so weit rechtfertigen, auch nicht mit den gesundheitlichen Hintergründen, warum und weshalb. Es ist meine freie Entscheidung, das muss ich nicht weiter darstellen."