Das Bild auf den Straßen, in Parks, in Zoos, an Badeseen und Biergärten wirkt inzwischen so, als hätte sich das Coronavirus zurückgezogen. Nicht nur, weil sich dort wieder insgesamt mehr Menschen tummeln, sondern auch, weil die kaum noch Masken tragen müssen. Aber noch ist das nicht überall erlaubt. Ein Hörer von MDR AKTUELL fragt sich, warum beim Arzt, im Bus oder im Supermarkt immer noch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt und ob man nicht zurück zur Stoffmaske gehen könnte.