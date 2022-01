69 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, haben selbst Retro-Teile, also Möbel, Geschirr oder Deko aus dem letzten Jahrhundert, in der Wohnung stehen.

Warum haben so viele Retro-Stücke in ihrer Wohnung? Die allermeisten verbinden damit Erinnerungen und persönliche Geschichten (75 Prozent). Außerdem gaben viele an, dass sie die Teile noch aus einer Zeit haben, als sie noch nicht als "retro" galten (62 Prozent). Der Aspekt, dass Retro-Gegenstände gerade wieder im Trend sind, spielt also bei den wenigsten eine Rolle. Gerade einmal 12 Prozent besitzen sie, weil sie gerade "modern" sind.