Neue Befragung: Retro-Trend - ist das hip oder kann das weg?

Der Sessel der Großtante, das Kleid von Mutters Dachboden, die Vase aus dem Secondhand-Laden: Vieles, was vor Jahrzehnten schon einmal in Mode war, findet heute neue Liebhaberinnen und Liebhaber als "Retro-Stück" oder "Vintage-Teil". Was halten Sie von diesem Trend?