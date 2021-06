MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Europameisterschaft in Corona-Zeiten: Kommt Fußball-Fieber auf?

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich bereits im vergangenen Jahr ausgetragen werden sollte. Aufgrund der Corona-Lage wird sie nun nachgeholt. Allerdings: Auch in diesem Jahr ist Corona nach wie vor präsent. Große Fan-Feste wird es wohl eher nicht geben. Was finden Sie: Kommt in diesem Jahr überhaupt Fußball-Stimmung auf? Und ist es richtig, dass die EM trotz Corona-Lage stattfindet? Stimmen Sie ab bei MDRfragt!