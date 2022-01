MDRfragt ist weit mehr als ein Stimmungsbild der mitteldeutschen Gesellschaft in Zahlen und Diagrammen. Wir kommen durch die Kommentare, die uns die Mitglieder in den Befragungen schreiben, ganz nah an die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserer Region heran. So können wir als Journalistinnen und Journalisten einerseits die persönlichen Geschichten unserer MDRfragt-Mitglieder erzählen, aber andererseits auch politisch Verantwortliche direkt mit dieser Vielzahl von Meinungen konfrontieren.

Chefredakteur Torsten Peuker