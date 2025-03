MDRfragt Viel Zuspruch für "Haustier-Führerschein"

Aber wie könnte man Menschen von Anfang an für eine bessere Haltung sensibilisieren, damit es möglichst gar nicht erst zum Leiden der Tiere kommt? Eine Idee, die Tierschützer und Experten fordern: Wer sich ein Haustier zulegen möchte, sollte vorher nachweisen, dass er sich mit den grundlegenden Haltungsbedürfnissen auskennt – eine Art Führerschein oder Kompetenztest für die Haustierhaltung also. Den gibt es bereits für einige, als gefährlich eingestufte Hunderassen, für andere Tierarten jedoch nicht. Die Idee eines Sachkundenachweises für Haustierhalter stößt bei den Befragten des MDR-eigenen Meinungsbarometers auf große Zustimmung: 9 von 10 Befragten würden ihn befürworten.

Hinweis An dem aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt haben sich Anfang März rund 20.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Das Meinungsbarometer ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig für die Stimmungen im MDR-Sendegebiet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Alles zur Methodik, den Mitmachmöglichkeiten und den Ergebnissen gibt es am Ende dieses Artikels.

Rund jede und jeder Zehnte spricht sich gegen Kompetenz-Tests für Haustierhalter aus. Ein Grund dafür, der in den Kommentaren immer wieder zu lesen ist: Wie soll so ein Nachweis praktisch umgesetzt und kontrolliert werden? Hundebesitzer Jörg aus dem Weimarer Land schreibt in seinem Kommentar beispielsweise: "Mit dem Sachkundenachweis ist es doch wie mit dem Kfz-Führerschein: Viele haben ihn, halten sich jedoch trotzdem nicht an die StVO. Also bringt das gar nichts." Andere MDRfragt-Mitglieder befürchten dagegen, dass der Nachweis mit hohen Kosten verbunden sein könnte, so wie Eva (63) aus Leipzig: "Hundesteuer und teure Tierarztbesuche reichen. Man sollte den Leuten auch etwas Freiheit gönnen."