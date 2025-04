Reiner Haseloff, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, widerspricht. Diffamierung und Ignoranz seien eher schlimmer geworden. Der Grund dafür? Er liege dort, wo die überregionalen Zeitungen und Sender sitzen. Nämlich nicht hier: "Es gibt kein Medium – nicht mal die Super Illu – die in irgendeiner Weise gesellschaftsrechtlich, eigentümermäßig, vom Hauptsitz her, vom Konzernsitz her in Ostdeutschland sitzt."