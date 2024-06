Kritik von Vermittlungsagentur StudiMed

Henrik Loll ist Geschäftsführer von StudiMed, einer Agentur, die Medizinstudenten ins EU-Ausland vermittelt, schüttelt mit dem Kopf: "Es geht doch aber nicht darum, dass man in Polen arbeiten darf, sondern darum, dass man das erfüllt hat, was man in Deutschland erfüllen müsste. Wieso erwarten wir mehr von denen, die in Polen studieren, als von denen, die in Deutschland studieren?"

Kein anderes EU-Land verlange von denen, die in Polen Medizin studierten, diese Extra-Runde zu drehen. Und warum auch, fragt der StudiMed-Chef rhetorisch: "Die Studienvorgaben sind völlig identisch in der ganzen Europäischen Union. Das Studium muss 5.500 Stunden dauern, der Studienaufbau ist gleich und auch, dass das sechste Jahr das praktische Jahr ist, ist gleich. Nur in Polen hat man nach dem Studium noch eine 13-monatige Zeit, die man braucht, damit man dort als vollwertiger Arzt arbeiten darf. Das haben wir in Deutschland so nicht und trotzdem wird es von den deutschen Behörden vorausgesetzt."

Das geht auch über die sogenannte Lissabonner Konvention hinaus, die die gegenseitige Anerkennung von Universitäts- und Hochschulabschlüssen regelt. Nachdem die mit einiger Verzögerung vor knapp 15 Jahren auch hierzulande in Kraft trat, stieg die Zahl jener, die im EU-Ausland Medizin studieren, steil an. Jeder Achte umgeht damit den Numerus Clausus für die Zulassung an einer der 35 medizinischen Fakultäten in Deutschland.

Befürchtung der Ärztekammer: Studierende gehen dem deutschen Arbeitsmarkt verloren

Das löst bei den Ärztekammern ein zweischneidiges Gefühl aus, berichtet Tobias Brehme, Sprecher der Ärztekammer von Sachsen-Anhalt: "Einerseits ist es großartig, dass sich das Medizinstudium und damit der Beruf Arzt bzw. Ärztin so großer Beliebtheit erfreut. Andererseits ist es grotesk, dass junge Leute den Weg ins Ausland gehen müssen, um Medizin studieren zu können."

Sorgen bereiten den Ärztekammern nicht die Qualität des Studiums. Diese könne im Ausland sogar höher sein. Angesichts der fehlenden Ärzte, gerade in Ostdeutschland, ist die Sorge vielmehr, dass die Jung-Mediziner der Heimat verloren gehen könnten: "Sie werden ausgebildet in einem anderen Land, das selbst Ärzte braucht und kommen dann womöglich wieder zurück. Aber dass sie auch zurückkommen, auch nach Sachsen-Anhalt zurück, und nicht mit ihren guten Englischkenntnissen in der Europäischen Union oder sonstwo arbeiten. Diese Gefahr ist natürlich größer, wenn sie einmal das Land verlassen haben."