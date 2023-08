In Arztpraxen übernehmen Medizinische Fachangestellte vielfältige Aufgaben, wie Terminvergabe, Blutabnahme, Laborarbeiten und Abrechnungen. 38 Prozent der MFA in Deutschland arbeiten nach Angaben ihres Berufsverbands im Niedriglohnsektor. Für Hannelore König, Präsidentin des Verbands medizinischer Fachberufe, ein unhaltbarer Zustand. Und auch sonst könne man nicht von Großverdienern sprechen. "Ich rede hier von Gehältern, die nach Agentur für Arbeit bei MFA bei 2.778 Euro liegen. Das ist im Medium ein Stundenlohn von 16,04 Euro." Die tarifvertraglich festgelegten Einstiegsgehälter liegen nochmal niedriger.

Besonders niedergelassene Praxen leiden seit etwa zwei Jahren erheblich unter Fachkräftemangel, erklärt Wilfried von Eiff. Er ist Professor an der Handelshochschule Leipzig und leitet dort das "Center for Health Care Management and Regulation". Auch er sieht als einen Grund die vergleichsweise niedrige Entlohnung der MFA. "Und auf der anderen Seite sind die natürlich mit einer hohen Arbeitsbelastung konfrontiert. Das schreckt Bewerber ab. In der Konsequenz heißt das: Die Kapazität der Praxis reicht nicht aus, um den Patientenansturm zu bewältigen. Und das führt zu Wartezeiten."