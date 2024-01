Doch auch so fehlt es nach und nach an Medizinprodukten. Besonders an solchen, die vergleichsweise selten nachgefragt werden. "Es ist natürlich so, und das machen alle bei den Implantaten, die am wenigsten gebraucht werden, also beispielsweise Implantate für die Kinderorthopädie, dass man sich da überlegt: 'Brauchen wir das noch – oder rechnet sich das noch?' Orschler fällt das nicht leicht: "Und ich kämpfe ganz persönlich mit mir, ob ich das meinem Unternehmen zumute oder eben den Kindern zumute. Dann mute ich das lieber meinem Unternehmen zu."