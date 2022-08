Um gegen Holzdiebstahl vorzugehen, kommen GPS-Tracker zum Einsatz. Die Sender sind so groß wie eine Streichholzschachtel und werden in die Holzstämme gesteckt, die am Waldweg liegen. Sobald das Holz bewegt wird, löst das eine Meldung aus, die aufs Smartphone geschickt wird – zum Beispiel vom Förster.