In Sachsen hingegen stieg die Anzahl der Staus 2024 deutlich. So wurden im vergangenen Jahr 18.064 Staus gemeldet – im Vorjahr waren es 14.645. Stauschwerpunkt bleibt die A4 mit 9.142 Staumeldungen. Das sind über 2.000 mehr als im Jahr zuvor. Auch auf der A17 ging es oft nicht mehr voran: Es kamen 3.329 Staus zusammen und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Sowohl auf der A4 als auch auf der A17 gab es Bauarbeiten.