Schon vor Corona war das Müllaufkommen in Deutschland stetig gestiegen. Laut Umweltbundesamt hinterließ jeder Deutsche 2018 einen Verpackungsberg von 227 Kilogramm. In Zeiten des Homeoffice kaufen die Menschen nun noch mehr abgepackte Lebensmittel oder bestellen Essen in Einwegbehältern nach Hause. Noch größer wird der Verpackungsberg durch den Online-Handel, resümiert Peter Kurth vom BDE: "Also hier haben wir einen Anstieg, der wirkt sich aber auf die Gesamtmenge der Abfälle nicht so aus, weil wir insbesondere bei Hotels, Gastronomie, Messen, Flughäfen ganz massive Rückgänge haben."