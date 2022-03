Gleich vornweg: Die Meinungsfreiheit gilt auch am Arbeitsplatz. Doch es gibt Einschränkungen und der Arbeitgeber muss nicht alles dulden. Neben allgemeinen Gesetzen beispielsweise aus dem Strafrecht kann alles, was die Interessen des Betriebes gefährdet, die Meinungsfreiheit am Arbeitsplatz beschränken, wie Dagmar Gesmann-Nuissl, Professorin für Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums an der TU Chemnitz, erklärt: "Es ist so, dass man in Arbeitsverhältnissen auch einer Fürsorgepflicht unterliegt, und zwar sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Diese Fürsorgepflicht begrenzt dann mitunter die Meinungsfreiheit."

Wenn also jemand derzeit meint, mit einer ukrainischen Flagge auf dem T-Shirt ins Büro zu kommen, störe das den Betriebsfrieden per se nicht, so Dagmar Gesmann-Nuissl. Anders könne es sich verhalten, wenn die Arbeitnehmerin im Kundenkontakt mit Russen stehe und das Unternehmen dadurch Umsatzeinbußen befürchten müsse. Das könne ein Kipppunkt sein, an dem Arbeitgeber Schaden nimmt und im eingerichteten Gewerbebetrieb in seinem Grundrecht betroffen ist: "Dann gehen wir in die Grundrechtsabwägung: Meinungsfreiheit des einen gegenüber dem Recht des anderen am eingerichteten Gewerbetrieb."