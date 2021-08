Ein Fangnetz für Ladendiebe und eine Schlüsselfundbüromarke sind Erfindgungen, die Mitte der 1990er-Jahre das Lebens der Menschen besser machen sollten. Sie überzeugten die gerade entstandene Redaktion "Einfach genial" und landeten in der ersten Ausgabe des neuen Erfindermagizins am 6. Februar 1996 im MDR. Ihnen folgten über 4.000 weitere Erfindungen in über 1.000 Sendungen. "Das Erfolgsrezept der Sendung ist, dass nicht nur die Technik und Funktionsweise, sondern auch die Geschichten der Menschen hinter den Innovationen im Mittelpunkt stehen", so urteilte die Jury des Deutschen Instituts für Erfindungswesen, die "Einfach genial" mit der Dieselmedaille, dem ältesten Innovationspreis der Welt, ausgezeichnet hat.

Einzigartige Bühne für Erfindungen

Lange bevor das Privatfernsehen die Tüftlergemeinde für sich entdeckt hatte, gab "Einfach genial" wöchentlich Erfinderinnen und Erfindern eine Bühne, um ihre genialen Ideen einem großen Publikum zu präsentieren.

"Einfach genial"-Logo aus den Anfangsjahren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das ist einzigartig und damit lässt sich vielleicht auch das große Interesse an "Einfach genial" erklären. Das Format, das seit 2013 von der Maximus Film GmbH im Auftrag des MDR hergestellt wird, erreicht in der digitalen Welt und auch im linearen Fernsehen sehr viele Menschen. Die TV-Ausstrahlung am Dienstagabend sahen im vergangenen Jahr im Schnitt 550.000 Menschen im MDR-Sendegebiet. Damit erzielt das Erfindermagazin einen Marktanteil von knapp 15 Prozent. Das ist der beste seit dem Sendestart. Dieser Trend hielt im ersten Halbjahr 2021 an.

MDR-Programmdirektor: Präsenz bei Youtube ausbauen

Der 2016 gestartete Youtube-Channel von "Einfach genial" gehört zu den drei erfolgreichsten Angeboten des Mitteldeutschen Rundfunks in diesem sozialen Netzwerk. Er hatte im vergangenen Jahr fast 16 Millionen Abrufe und derzeit rund 114.000 Abonnenten. Im Schnitt kommen pro Monat 1.000 neue hinzu.

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof Auf dieses soziale Netzwerk legen die MDR-Programmmachenden ein besonderes Augenmerk, wenn es um die Zukunft des Erfinderformats geht. MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer sagt: "Der Erfolg von 'Einfach genial' bei Youtube bestärkt uns, dort unsere Präsenz mit neuen Themen und anderer Machart auszubauen, um neue Nutzergruppen für die Reihe zu interessieren."

Moderatorin von Ausdauer der Erfinder begeistert

Seit April 2019 präsentiert Henriette Fee Grützner das MDR-Erfindermagazin . In den gut zwei Jahren hat sie schon viele Erfinderinnen und Erfinder kennengelernt.

Mit vollen Körpereinsatz testet Henriette Fee Grützner neue Putzmittel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf die Frage nach ihrem persönlichen Favoriten will sie sich nicht festlegen. "Ich bin jedesmal begeistert, was sich Menschen einfallen lassen und wie sie manchmal Jahre an einer Idee tüfteln bis es so ist, wie sie es sich erhofft hatten", so Henriette Fee Grützner. Sie lasse sich von allen Menschen mit Visionen hinreißen, die Grenzen ausloten und unkonvetionelle Wege gehen.

Die Moderations-Riege

Henriette Fee Grützner reiht sich ein in eine Riege von sieben Moderatorinnen und Moderatoren, die seit dem Sendestart das Publikum durch das Programm begleitetet haben.

Autogrammkarte von Erika Krause und Andreas Range aus Mitte der 1990er-Jahre Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den Anfang machte das Duo Erika Krause und Andreas Range. Krause war vielen Zuschauern im Osten aus der Sendung "Du und Dein Garten" bekannt. Range war und ist Schauspieler mit Wurzeln in Mitteldeutschland. Das Gespann moderiert bis 2000, dann übernahm Oliver Nix für ein Jahr.

Ulrike Nitzschke übergab die Moderation an Arne Voigts. Bildrechte: MDR/Andreas Wünschirs Bis 2012 führte Ulrike Nitzschke in 467 Folgen durch die Sendung. Damit ist sie die Moderatorin, mit den meisten "Einfach genial"-Ausgaben. Anschließend kamen Arne Voigts, Matze Brandt und im April 2016 Janett Eger. Sie übergab Ende April 2019 das Moderationsmikrofon an Henriette Fee Grützner.

Programm-Tipp: Extraausgabe zum Jubiläum