Beim Reiseziel für diesen Sommer ist die Mehrheit der Befragten einer Meinung: 59 Prozent wollen in diesem Sommer den Urlaub in Deutschland verbringen. Die deutsche Ostseeküste ist in der Umfrage die meistgenannte Urlaubsregion. 33 Prozent der Umfrageteilnehmenden wollen nicht im eigenen Land bleiben, sondern ins Ausland reisen - die meisten davon reisen innerhalb von Europa. Eine Fernreise haben nur zwei Prozent geplant.

Je größer und fettgedruckter die Region, desto häufiger wurde das Urlaubsziel in der Umfrage genannt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK