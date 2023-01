Schleswig-Holstein Zwei Tote bei Messerattacke in Zug

Hauptinhalt

Bei einer Messerattacke in einem Zug in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg sind nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen getötet worden. Die Tat ereignete sich kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Brokstedt, der Täter konnte in Brokstedt festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.